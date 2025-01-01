Lucknow News: चारबाग रेलवे स्टेशन का नया ट्रैफिक प्लान तैयार, अगले महीने से लागू करने की तैयारी
लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:23 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:23 AM IST
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लखनऊ। चारबाग रेलवे स्टेशन पर नया ट्रैफिक प्लान लागू करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। नए प्लान के तहत कैबवे से आने वाले वाहनों को जंक्शन की ओर भेजा जाएगा। वहां से यह वाहन कानपुर रोड की तरफ जाएंगे। वहीं आरक्षण केंद्र की ओर से आने वाले वाहनों की संख्या को कम किया जाएगा। पूर्व में तैयार प्लान में भी संशोधन किया गया है। नए प्लान को अगले माह से लागू करने की तैयारी है।
उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के चारबाग स्टेशन को अपग्रेड किया जा रहा है। रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) स्टेशन अपग्रेडेशन का कार्य करवा रहा है। इसके चलते चारबाग स्टेशन पर ट्रैफिक का नया प्लान लागू किया जाएगा। यह प्लान तैयार हो गया है। स्टेशन पर 40 वर्षों से चल रहे ऑटो स्टैंड को हटवाने की तैयारियां चल रही हैं। बाहरी, अवैध व अनधिकृत ऑटो, टेंपो व ई रिक्शा संचालन से ट्रैफिक व्यवस्था चौपट हो गई है। मुख्य प्रवेशद्वार की ओर आरएलडीए के निर्माण कार्य शुरू होने से पहले यह प्लान लागू होगा। हालांकि इस प्लान पर रेलवे अफसर अभी कुछ बोलने से बच रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि चारबाग स्टेशन पर रेल कोच रेस्टोरेंट बंद हो गया है। इसकी गली को बैरिकेडिंग कर बंद करवा दिया गया है। इससे दो व चार पहिया वाहन इस सड़क पर नहीं जा पाएंगे।
नए प्लान से जाम खत्म होने पर संशय
सूत्र बताते हैं कि नए प्लान में लखनऊ जंक्शन के कैबवे की ओर से आने वाले वाहन आरपीएफ पोस्ट की तरफ मुड़कर मंदिर के पीछे बनी गली से होते हुए चारबाग की मुख्य सड़क पर आएंगे। यह वाहन चारबाग मुख्य भवन के सामने नहीं जा सकेंगे। हालांकि इस प्लान से भी जाम खत्म होने पर संशय जताया जा रहा है।
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दैनिक यात्री एसोसिएशन के अध्यक्ष एसएस उप्पल ने कहा कि चारबाग आरक्षण केंद्र की ओर से आने वाले वाहनों की निकासी रिक्शे वाली गली, ऑटो वाली गली, जंक्शन व कैबवे के रास्ते होती तो आसानी रहती। दूसरी ओर अफसरों की दलील है कि आरएलडीए निर्माण कार्य शुरू करने जा रही है जिसके चलते ऐसा नहीं किया जा सकता।
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उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के चारबाग स्टेशन को अपग्रेड किया जा रहा है। रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) स्टेशन अपग्रेडेशन का कार्य करवा रहा है। इसके चलते चारबाग स्टेशन पर ट्रैफिक का नया प्लान लागू किया जाएगा। यह प्लान तैयार हो गया है। स्टेशन पर 40 वर्षों से चल रहे ऑटो स्टैंड को हटवाने की तैयारियां चल रही हैं। बाहरी, अवैध व अनधिकृत ऑटो, टेंपो व ई रिक्शा संचालन से ट्रैफिक व्यवस्था चौपट हो गई है। मुख्य प्रवेशद्वार की ओर आरएलडीए के निर्माण कार्य शुरू होने से पहले यह प्लान लागू होगा। हालांकि इस प्लान पर रेलवे अफसर अभी कुछ बोलने से बच रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि चारबाग स्टेशन पर रेल कोच रेस्टोरेंट बंद हो गया है। इसकी गली को बैरिकेडिंग कर बंद करवा दिया गया है। इससे दो व चार पहिया वाहन इस सड़क पर नहीं जा पाएंगे।
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नए प्लान से जाम खत्म होने पर संशय
सूत्र बताते हैं कि नए प्लान में लखनऊ जंक्शन के कैबवे की ओर से आने वाले वाहन आरपीएफ पोस्ट की तरफ मुड़कर मंदिर के पीछे बनी गली से होते हुए चारबाग की मुख्य सड़क पर आएंगे। यह वाहन चारबाग मुख्य भवन के सामने नहीं जा सकेंगे। हालांकि इस प्लान से भी जाम खत्म होने पर संशय जताया जा रहा है।
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दैनिक यात्री एसोसिएशन के अध्यक्ष एसएस उप्पल ने कहा कि चारबाग आरक्षण केंद्र की ओर से आने वाले वाहनों की निकासी रिक्शे वाली गली, ऑटो वाली गली, जंक्शन व कैबवे के रास्ते होती तो आसानी रहती। दूसरी ओर अफसरों की दलील है कि आरएलडीए निर्माण कार्य शुरू करने जा रही है जिसके चलते ऐसा नहीं किया जा सकता।