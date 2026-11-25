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इन दिनों रुपये पैसे से जुड़े एक महकमे में हाहाकार मचा है। बड़े साहब ने एक ही तीर से कई शिकार कर दिए। किसी को फर्श पर पहुंचा दिया तो किसी के बिना जोड़तोड़ के अर्श पर पहुंचने का रास्ता साफ हो गया। भविष्य बचाने के लिए एक तरफ फर्श वालों ने कोर्ट कचहरी के लिए अपनी एफडी तुड़वाना शुरु कर दी हैं तो दूसरी तरफ बड़े साहब और भी सख्त फैसले लेने की तैयारी में है।प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों को यूं तो प्रमोशन का इंतजार रहता है, किंतु पढ़ाई-लिखाई वाले विभाग में कुछ अधिकारियों का इंतजार खासा लंबा होता जा रहा है। वहीं इसके लिए जिम्मेदार भी अधिकारी ही बताए जा रहे हैं। चूंकि एक मामले से प्रभावित कई हो रहे हैं तो सभी अपने-अपने स्तर से प्रयास भी कर रहे हैं। हालांकि जिनकी वजह से मामला फंसा है, वे खासे निश्चिंत दिख रहे हैं। उनकी निश्चिंतता ने अन्य की बेचैनी बढ़ा रखी है। चर्चा है कि इसकी फाइल चल गई है तो वे फाइल ट्रेस कर रहे हैं और यही कहते फिर रहे हैं कि बस प्रमोशन हो जाए।सेहत महकमे की यूनिट के मुखिया को सलाहकार की तलाश है। इसके लिए वह अपनी डायरी में अच्छा काम करने वाले सहयोगियों का नाम लिख रहे हैं। सूची में नाम शामिल होने वाले को सप्ताहभर का समय दिया जाता है। इस दौरान जिसने उनके मन मुताबिक काम नहीं किया, उसका नाम सूची से कट जाता है। अब देखना यह है कि मुखिया की तलाश पूरी हो पाती है अथवा नहीं। पूरी यूनिट में मुखिया के इस प्रयास को लेकर तरह- तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।