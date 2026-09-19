Lucknow News: अग्रिम आदेश तक रिलीविंग मिलने से पढ़ाई में बाधा

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प्रधानाध्यापक कहते हैं कि एसडीएम स्तर से जारी आदेश में अग्रिम आदेश तक रिलीविंग मिलने का नियम नहीं होना चाहिए। जिस दिन काम हो उस दिन दो से तीन घंटे शिक्षण कार्य के बाद ही बीएलओ कार्य में शिक्षकों को लगाया जाना चाहिए।शिक्षकों के बीएलओ ड्यूटी से जुड़ी जब अमर उजाला में खबर छपी तो दूसरे दिन स्पष्ट हो सका कि जिले स्तर पर नहीं ब्लॉक स्तर पर एसडीएम की ओर से अग्रिम आदेश तक शिक्षकों के लिए आदेश जारी किए गए हैं।कोई भी शिक्षक पढ़ाई के दौरान बीएलओ का कार्य नहीं करेगा। पहले शिक्षण कार्य करेगा उसके बाद बीएलओ का काम करना होगा।कोट.........बीएलओ ड्यूटी पर शिक्षकों के जाने के बाद कोई अन्य शिक्षक अवकाश पर चला जाए तो पढ़ाई पूरी तरह ठप हो जाती है। यही स्थित पूरे प्रदेश की है। आदेश में स्पष्ट होना चाहिए कि शिक्षक शिक्षण कार्य के बाद बीएलओ की ड्यूटी करेंगे।