Lucknow News: चुनौतियों से उबरने की क्षमता विकसित करें विद्यार्थी
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:39 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:39 AM IST
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लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के काउंसलिंग एवं गाइडेंस सेल और हैप्पी थिंकिंग लेबोरेटरी, मनोविज्ञान विभाग के सहयोग से विद्यार्थियों में मानसिक शक्ति एवं लचीलापन विषय पर विशेष सत्र आयोजित किया गया। कुलपति प्रो. जय प्रकाश सैनी के संरक्षण में हुए कार्यक्रम में वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, कनाडा के प्रोफेसर एमेरिटस ऑफ साइकियाट्री प्रो. अमरेश श्रीवास्तव ने विद्यार्थियों से संवाद किया।मानसिक शक्ति का मतलब कठिनाइयों का अभाव नहीं, बल्कि भावनाओं को समझने, चुनौतियों के अनुरूप ढलने, असफलताओं से सीखने और जरूरत पड़ने पर सहायता लेने की क्षमता है। काउंसलिंग एवं गाइडेंस सेल की निदेशक डॉ. मानिनी श्रीवास्तव, हैप्पी थिंकिंग लेबोरेटरी की निदेशक प्रो. अर्चना शुक्ला ने विचार रखे।
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