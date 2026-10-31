फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Students gained familiarity with the history of medieval Indian coinage.

Lucknow News: मध्यकालीन भारतीय मुद्राओं के इतिहास से परिचित हुए छात्र

Sat, 31 Oct 2026 02:23 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:23 AM IST
विज्ञापन
Students gained familiarity with the history of medieval Indian coinage.
लखनऊ। ममलूक शासक इल्तुतमिश ने मुद्रा व्यवस्था को व्यवस्थित करते हुए चांदी के टंका और तांबे के जीतल को प्रचलित किया। ये बात मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद के प्रो. दानिश मोइन ने उप्र राज्य पुरातत्व निदेशालय की ओर से आयोजित तीन दिवसीय कार्यशाला के दूसरे दिन शुक्रवार को कही। उन्होंने दिल्ली सल्तनत की मुद्रा व्यवस्था के विकास का उल्लेख करते हुए ममलूक शासक इल्तुतमिश के मुद्रा सुधारों का उल्लेख किया। प्रो. मोइन ने सिक्कों पर अंकित अरबी एवं फारसी अभिलेखों, धार्मिक उद्घोषों, शासकीय उपाधियों तथा लेखन शैली की विशेषताओं के बारे में जानकारी दी। उप्र राज्य पुरातत्व निदेशालय की निदेशक रेनू द्विवेदी ने प्रो. दानिश मोइन को सम्मानित किया। कहा कि मुद्राओं के माध्यम से तत्कालीन शासन की व्यवस्था, कला, संस्कृति, भाषा एवं आर्थिक परिस्थितियों को समझा जा सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed