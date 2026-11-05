Lucknow News: लविवि में 50 देशों के छात्रों ने मनाया दीपोत्सव

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय में बुधवार को अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों ने कुलपति प्रो. जय प्रकाश सैनी के साथ दीपावली का पर्व मनाया। दीपोत्सव-2026 का आयोजन आचार्य नरेंद्र देव अंतरराष्ट्रीय बालक छात्रावास और बीरबल साहनी बालिका छात्रावास की ओर से किया गया। इसमें करीब 50 देशों के करीब 400 विदेशी विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। कुलपति ने विधि-विधान से लक्ष्मी-गणेश पूजन कर दीपोत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि दीपावली जैसे त्योहार विभिन्न संस्कृतियों के बीच सेतु का काम करते हैं। इस दौरान डीएसडब्ल्यू प्रो. अमिता कनौजिया, प्रो. आरपी सिंह, चीफ प्रोवोस्ट प्रो. आशीष अवस्थी समेत छात्रावासों के प्रोवोस्ट, शिक्षक और अधिकारी मौजूद रहे। लविवि के द्वितीय कैंपस में विधि संकाय के विद्यार्थियों ने भी दीपोत्सव मनाया। इसमें अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रो. अमिता कनौजिया, द्वितीय परिसर के कुलानुशासक प्रो. अभिषेक कुमार तिवारी के अलावा उच्च न्यायालय के शासकीय अधिवक्ता श्री सुरेश चंद्र मिश्रा समेत कई अन्य लोग उपस्थित रहे।

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