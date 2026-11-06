यूपी: 55 साल की उम्र में हटाए गए संविदा बिजली कर्मियों को फिर मिलेगी नौकरी, 60 साल तक कर सकेंगे काम

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के 19 जिलों से 55 साल की उम्र पूरी करने वाले जिन संविदा बिजली कर्मियों को पूर्व में नौकरी से हटाया गया था, उनको दोबारा नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे संविदा बिजली कर्मियों को दोबारा 60 साल की उम्र तक उपकेंद्रों पर काम करने का मौका मिलेगा। हालांकि, इसमें उन संविदा कर्मियों को कोई राहत नहीं मिलेगी, जिनको भ्रष्टाचार सहित अन्य मामले में निष्कासित किया गया था।

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