Lucknow News: टीबी मुक्त भारत अभियान से जुड़े विद्यार्थी
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:30 AM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:30 AM IST
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लखनऊ। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस स्वयंसेवकों और विद्यार्थियों को टीबी उन्मूलन से जोड़ा गया। विवि के कुलपति अजय तनेजा ने कहा, टीबी रोगियों को समाज की मुख्यधारा में सम्मानपूर्वक शामिल करना सबकी जिम्मेदारी है। डॉ. पंकज श्रीवास्तव ने टीबी के लक्षण, बचाव और उपचार की जानकारी दी। बताया कि जागरूकता, समय पर जांच और नियमित उपचार से टीबी उन्मूलन संभव है। विवि की नोडल अधिकारी शालिनी त्रिपाठी ने भी अभियान के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला।
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