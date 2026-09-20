Lucknow News: मॉर्निंग वॉक पर निकले छात्र को अज्ञात वाहन ने रौंदा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

बड़ी गढ़ी निवासी आरिफ की मां रेशमा के अनुसार, बेटा साफा पब्लिक स्कूल में 11वीं का छात्र था। वह रोजाना की तरह शनिवार तड़के करीब छह बजे वह लखनऊ-हरदोई राजमार्ग पर मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकला था। लौटते समय हरदोई की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसे रौंद दिया और चालक वाहन लेकर फरार हो गया।अतिरिक्त प्रभारी सुरेंद्र मिश्रा ने बताया कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से वाहन की तलाश कर रही है। अभी तहरीर नहीं मिली है। मां ने बताया कि बेटा पढ़ाई के साथ-साथ वह नीट की तैयारी कर रहा था। वह घर का इकलौता वारिस था।आरिफ के परिवार में पिता हनीफ, मां रेशमा और दो बहनें सबा व सना हैं। मां रेशमा ने बताया कि उनके पति हनीफ कैंसर से पीड़ित हैं। आरिफ पढ़ाई के साथ नौकरी की तलाश कर रहा था। उससे पूरे परिवार को काफी उम्मीदें थीं। परिवार का खर्च खेती से चलता है।