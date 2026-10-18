Lucknow News: देर से स्कूल पहुंचे छात्र की पिटाई, नाम काटा
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:58 AM IST
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:58 AM IST
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लखनऊ। मेहंदीगंज स्थित श्री योगेश्वर ऋषिकुल इंटर कॉलेज के कक्षा 12 के छात्र ने प्रधानाचार्य पर मारपीट करने और स्कूल में प्रवेश नहीं देने का आरोप लगाया है। छात्र शिवा प्रजापति ने जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रार्थनापत्र देकर मामले की जांच कराने और दोबारा विद्यालय में प्रवेश दिलाने की मांग की है।
शिकायत के अनुसार बीते नौ अक्तूबर को वह 10 मिनट देर से विद्यालय पहुंचा था। आरोप है कि इस पर प्रधानाचार्य ने उसे कक्षा
के अंदर प्रवेश नहीं दिया। घर जाने की बात कहने पर भी उसे रोका गया। छात्र का आरोप है कि विरोध करने पर प्रधानाचार्य ने उसकी पिटाई की। इसके बाद उसे टीसी थमा दी गई। छात्र का कहना है कि उसके पिता के अनुरोध पर टीसी वापस ले ली गई, लेकिन उसे पढ़ाई जारी रखने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। छात्र ने प्रार्थनापत्र में कहा है कि वह कक्षा 12 का विद्यार्थी है और फरवरी में उसकी बोर्ड परीक्षा है। उसने जिला विद्यालय निरीक्षक से मामले की जांच कराने और विद्यालय में पुन: प्रवेश दिलाने की गुहार लगाई है।
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Iमामले की शिकायत आई है जांच करके कार्रवाई की जाएगी। किसी भी विद्यार्थी का नाम बीच सत्र में नहीं काटा जा सकता है। I
देवेंद्र पांडेय- जिला विद्यालय निरीक्षक