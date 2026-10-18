Lucknow News: देर से स्कूल पहुंचे छात्र की पिटाई, नाम काटा

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लखनऊ। मेहंदीगंज स्थित श्री योगेश्वर ऋषिकुल इंटर कॉलेज के कक्षा 12 के छात्र ने प्रधानाचार्य पर मारपीट करने और स्कूल में प्रवेश नहीं देने का आरोप लगाया है। छात्र शिवा प्रजापति ने जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रार्थनापत्र देकर मामले की जांच कराने और दोबारा विद्यालय में प्रवेश दिलाने की मांग की है।शिकायत के अनुसार बीते नौ अक्तूबर को वह 10 मिनट देर से विद्यालय पहुंचा था। आरोप है कि इस पर प्रधानाचार्य ने उसे कक्षा