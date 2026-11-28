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आराध्या की मां किरन ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 8:30 बजे पति प्रमोद कुमार बेटी आराध्या को वॉकर में बैठाकर कॉलोनी परिसर में टहला रहे थे। इसी दौरान गुजर रही तेज रफ्तार एसयूवी ने वॉकर को टक्कर मार दी। टक्कर से बच्ची वॉकर सहित एसयूवी में फंस गई और करीब 50 मीटर तक घिसटती चली गई।टक्कर के बाद प्रमोद शोर मचाते हुए एसयूवी के पीछे भागे, लेकिन चालक ने गाड़ी नहीं रोकी। करीब 50 मीटर दूर एसयूवी की रफ्तार कम होने पर वॉकर और बच्ची छिटककर दूर गिर गई। मौके पर पहुंची पुलिस बच्ची को परिजनों के साथ निजी अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।हादसे के बाद परिजन और कॉलोनी के लोग जलसेतु चौकी पहुंच गए और आरोपी चालक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रशासन की ओर से कार्रवाई में ढिलाई के बाद लोग एमिटी चौराहे पहुंचे और एमिटी यूनिवर्सिटी के गेट नंबर एक के सामने धरने पर बैठ गए। करीब ढाई घंटे तक चले प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस ने लोगों को समझाकर प्रदर्शन समाप्त कराया।आराध्या के पिता प्रमोद डीजीपी कार्यालय में फॉलोअर हैं और मूलरूप से बाराबंकी के जहांगीराबाद के रहने वाले हैं। मासूम आराध्या को याद कर मां किरन बार-बार बेहोश हो जा रही हैं। आराध्या दंपती की इकलौती बेटी थी। परिजनों ने बताया कि करीब 15 साल की मन्नतों के बाद बेटी का जन्म हुआ था। आराध्या की अचानक मौत से दंपती पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। मां बेसुध हैं और पिता प्रमोद का रो-रोकर बुरा हाल है।