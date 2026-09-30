फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Special train to run between Kolkata and Alamnagar

Lucknow News: कोलकाता-आलमनगर के बीच चलेगी विशेष ट्रेन

Wed, 30 Sep 2026 01:39 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:39 AM IST
विज्ञापन
Special train to run between Kolkata and Alamnagar
लखनऊ। आगामी त्योहारों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने कोलकाता और आलमनगर के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह गाड़ी दोनों ओर कुल सात-सात फेरे लगाएगी।
विज्ञापन

उत्तर रेलवे के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक समर्थ गुप्ता ने बताया कि ट्रेन 03107 कोलकाता-आलमनगर स्पेशल ट्रेन 15, 22, 29 अक्तूबर और 05, 12, 19, 26 नवंबर को कोलकाता से रवाना होगी। ट्रेन अगले दिन वाराणसी स्टेशन पर दोपहर 2:05 बजे पहुंचेगी। इसके बाद सुल्तानपुर स्टेशन पर शाम 4:45 बजे और उतरठिया जंक्शन पर शाम 6:30 बजे पहुंचेगी। आलमनगर स्टेशन पर ट्रेन शाम 7:45 बजे पहुंचेगी।
विज्ञापन

ट्रेन 03108 आलमनगर-कोलकाता स्पेशल 17, 24, 31 अक्तूबर और 07, 14, 21, 28 नवंबर को आलमनगर से चलेगी। यह आलमनगर से रात 1:45 बजे चलकर उतरठिया जंक्शन पर रात 2:20 बजे पहुंचेगी। सुल्तानपुर स्टेशन सुबह 4:30 और वाराणसी जंक्शन पर सुबह 7:20 बजे पहुंचेगी। इसके बाद रात 10:30 बजे कोलकाता पहुंचेगी। ट्रेन में कुल 22 कोचों होंगे। इनमें चार थर्ड एसी के कोच होंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed