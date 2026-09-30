Lucknow News: कोलकाता-आलमनगर के बीच चलेगी विशेष ट्रेन

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उत्तर रेलवे के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक समर्थ गुप्ता ने बताया कि ट्रेन 03107 कोलकाता-आलमनगर स्पेशल ट्रेन 15, 22, 29 अक्तूबर और 05, 12, 19, 26 नवंबर को कोलकाता से रवाना होगी। ट्रेन अगले दिन वाराणसी स्टेशन पर दोपहर 2:05 बजे पहुंचेगी। इसके बाद सुल्तानपुर स्टेशन पर शाम 4:45 बजे और उतरठिया जंक्शन पर शाम 6:30 बजे पहुंचेगी। आलमनगर स्टेशन पर ट्रेन शाम 7:45 बजे पहुंचेगी।ट्रेन 03108 आलमनगर-कोलकाता स्पेशल 17, 24, 31 अक्तूबर और 07, 14, 21, 28 नवंबर को आलमनगर से चलेगी। यह आलमनगर से रात 1:45 बजे चलकर उतरठिया जंक्शन पर रात 2:20 बजे पहुंचेगी। सुल्तानपुर स्टेशन सुबह 4:30 और वाराणसी जंक्शन पर सुबह 7:20 बजे पहुंचेगी। इसके बाद रात 10:30 बजे कोलकाता पहुंचेगी। ट्रेन में कुल 22 कोचों होंगे। इनमें चार थर्ड एसी के कोच होंगे।