फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Continue fitness checks of school vehicles: High Court

स्कूल वाहनों की फिटनेस जांच जारी रखें : हाईकोर्ट

Wed, 30 Sep 2026 01:36 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:36 AM IST
विज्ञापन
Continue fitness checks of school vehicles: High Court
लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने स्कूल वाहनों की फिटनेस जांच और ड्राइवरों के चरित्र सत्यापन की कार्रवाई जारी रखने का निर्देश प्राधिकारियों को दिया है। इसके साथ ही अदालत को जानकारी दी गई कि जांच में फिटनेस प्रमाणपत्र और चरित्र सत्यापन न होने पर चालान के बाद 665 वाहन जब्त किए गए हैं।
विज्ञापन

न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश गोमती रिवर बैंक रेजिडेंट्स की जनहित याचिका पर दिया। इसमें स्कूली बच्चों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया गया है।
विज्ञापन

कोर्ट ने कहा कि शहर के यातायात और स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर हर महीने बैठक होगी। इसकी अध्यक्षता अपर महाधिवक्ता करेंगे और डीसीपी यातायात बैठक बुलाएंगे। इसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट में देनी होगी। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 13 अक्तूबर को तय की है। इस तारीख पर परिवहन आयुक्त भी पेश होंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed