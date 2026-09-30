Lucknow News: आलू व्यापारी से लूटपाट, 40 हजार नकद और सोने की चेन छीनी

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रामीपुर निवासी आलू व्यापारी दिवाकर पटेल मंगलवार रात करीब नौ बजे नवीन कृषि मंडी से घर लौट रहे थे। उनके पास आलू बिक्री के एक लाख 40 हजार रुपये थे। आरोप है कि हवेली रेस्टोरेंट के पास उसरी माइनर पर कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और लोहे की रॉड से हमला कर बाइक समेत गिरा दिया। इसके बाद जेब से 40 हजार रुपये और गले से सोने की चेन छीन ली। एक लाख रुपये छीनने की कोशिश के दौरान व्यापारी ने शोर मचाया तो आरोपी भाग गए।स्थानीय लोगों ने घायल व्यापारी को सीएचसी पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। व्यापारी ने नकदी और चेन लूटने का आरोप लगाया है। सीओ यादुवेंद्र बहादुर ने बताया कि कोतवाली प्रभारी के अनुसार मामला पैसे के लेनदेन के विवाद में मारपीट का है। पुलिस ने एक बाइक कब्जे में ली है। मामले की जांच की जा रही है।