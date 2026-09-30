Lucknow News: 20 मोहल्ले में आज तीन घंटे बाधित रहेगी बिजली आपूर्ति
लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:41 AM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:41 AM IST
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लखनऊ। बिजली के तारों से छूती टहनियों की कटाई, लीड बदलने और ट्रांसफार्मर पेटी की मरम्मत आदि के काम बुधवार को कराए जाएंगे। इस कारण 20 मोहल्लों की बिजली दो से तीन घंटे तक बाधित रहेगी। कटौती से उपभोक्ताओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
अधिशासी अभियंता तकनीकी महानगर ने बताया कि 33 केवी विश्वविद्यालय उपकेंद्र के निरालानगर हेड फीडर की आपूर्ति दोपहर 12 से तीन बजे तक बाधित रहेगी। इससे बाबा की बगिया, पशुपालन कॉलोनी, अंबिका मार्केट, राम मार्केट, आईटी पेट्रोल टंकी, निरालानगर नई बस्ती आदि क्षेत्रों में संकट रहेगा। गोमतीनगर क्षेत्र में महिला पॉलीटेक्निक उपकेंद्र के इसी फीडर की आपूर्ति सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक बाधित रहेगी। इससे सेक्टर-आठ, शालीमार गार्डन, इस्माइलगंज, अशोक विहार, समर गार्डन, महिला पॉलीटेक्निक की आपूर्ति प्रभावित रहेगी।
उपकेंद्र निरालानगर के सरस्वती फीडर से जुड़े आठ नंबर चौराहा, कमला कपूर पार्क, चरण गेस्ट हाउस, छाया ऑर्किड, सरस्वती कुंज और डालीगंज क्रॉसिंग के आसपास के उपभोक्ताओं की बिजली सुबह 11 से दोपहर दो बजे तक बाधित रहेगी। उपकेंद्र कपूरथला के एलडीए फीडर से जुड़े अलीगंज सेक्टर-बी, मॉडर्न स्कूल, चंद्रलोक कॉलोनी, एमआईजी कॉलोनी आदि की बिजली सुबह 11 से दोपहर दो बजे तक प्रभावित रहेगी।
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अधिशासी अभियंता तकनीकी महानगर ने बताया कि 33 केवी विश्वविद्यालय उपकेंद्र के निरालानगर हेड फीडर की आपूर्ति दोपहर 12 से तीन बजे तक बाधित रहेगी। इससे बाबा की बगिया, पशुपालन कॉलोनी, अंबिका मार्केट, राम मार्केट, आईटी पेट्रोल टंकी, निरालानगर नई बस्ती आदि क्षेत्रों में संकट रहेगा। गोमतीनगर क्षेत्र में महिला पॉलीटेक्निक उपकेंद्र के इसी फीडर की आपूर्ति सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक बाधित रहेगी। इससे सेक्टर-आठ, शालीमार गार्डन, इस्माइलगंज, अशोक विहार, समर गार्डन, महिला पॉलीटेक्निक की आपूर्ति प्रभावित रहेगी।
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उपकेंद्र निरालानगर के सरस्वती फीडर से जुड़े आठ नंबर चौराहा, कमला कपूर पार्क, चरण गेस्ट हाउस, छाया ऑर्किड, सरस्वती कुंज और डालीगंज क्रॉसिंग के आसपास के उपभोक्ताओं की बिजली सुबह 11 से दोपहर दो बजे तक बाधित रहेगी। उपकेंद्र कपूरथला के एलडीए फीडर से जुड़े अलीगंज सेक्टर-बी, मॉडर्न स्कूल, चंद्रलोक कॉलोनी, एमआईजी कॉलोनी आदि की बिजली सुबह 11 से दोपहर दो बजे तक प्रभावित रहेगी।
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