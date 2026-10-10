Lucknow News: ड्रोन व आतिशबाजी से चमका आसमान

लखनऊ। फीनिक्स पलासियो मॉल में शुक्रवार को आयोजित ड्रोन शो, शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति और रंगारंग आतिशबाजी ने लोगों को रोमांचित कर दिया। माॅल में सीता स्वयंवर की थीम पर की गई खास सजावट और हाथ से काटे गए 50 हजार से अधिक शीशों से तैयार 28 फीट ऊंचे शिव धनुष की प्रतिकृति लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। 500 ड्रोन के हुए शो ने लोगों को लुभाया। अभिनेत्री साक्षी मलिक भी कार्यक्रम में शामिल हुईं। आयोजकों ने बताया कि मॉल की सज्जा में 36 दिन लगे और 50 से अधिक लोगों ने योगदान दिया। फीनिक्स पलासियो में 11 से 20 अक्तूबर तक दुर्गा पूजा का आयोजन होगा। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य गतिविधियां भी होंगी।
फिनिक्स पलासियो मॉल में हुआ ड्रोन शो।
फिनिक्स पलासियो मॉल में हुआ ड्रोन शो।
फिनिक्स पलासियो मॉल में हुआ ड्रोन शो।
फिनिक्स पलासियो मॉल में हुआ ड्रोन शो।
फिनिक्स पलासियो मॉल में हुआ ड्रोन शो।
फिनिक्स पलासियो मॉल में हुआ ड्रोन शो।
फिनिक्स पलासियो मॉल में हुआ ड्रोन शो।
फिनिक्स पलासियो मॉल में हुआ ड्रोन शो।
फिनिक्स पलासियो मॉल में हुआ ड्रोन शो।
फिनिक्स पलासियो मॉल में हुआ ड्रोन शो।
फिनिक्स पलासियो मॉल में हुआ ड्रोन शो।
फिनिक्स पलासियो मॉल में हुआ ड्रोन शो।
फिनिक्स पलासियो मॉल में हुआ ड्रोन शो।
फिनिक्स पलासियो मॉल में हुआ ड्रोन शो।
फिनिक्स पलासियो मॉल में हुआ ड्रोन शो।
फिनिक्स पलासियो मॉल में हुआ ड्रोन शो।
फिनिक्स पलासियो मॉल में हुआ ड्रोन शो।
फिनिक्स पलासियो मॉल में हुआ ड्रोन शो।
फिनिक्स पलासियो मॉल में हुआ ड्रोन शो।
फिनिक्स पलासियो मॉल में हुआ ड्रोन शो।
फिनिक्स पलासियो मॉल में हुआ ड्रोन शो।
फिनिक्स पलासियो मॉल में हुआ ड्रोन शो।
फिनिक्स पलासियो मॉल में हुआ ड्रोन शो।
फिनिक्स पलासियो मॉल में हुआ ड्रोन शो।
फिनिक्स पलासियो मॉल में हुआ ड्रोन शो।
फिनिक्स पलासियो मॉल में हुआ ड्रोन शो।
फिनिक्स पलासियो मॉल में हुआ ड्रोन शो।
फिनिक्स पलासियो मॉल में हुआ ड्रोन शो।
फिनिक्स पलासियो मॉल में हुआ ड्रोन शो।
फिनिक्स पलासियो मॉल में हुआ ड्रोन शो।
फिनिक्स पलासियो मॉल में हुआ ड्रोन शो।
फिनिक्स पलासियो मॉल में हुआ ड्रोन शो।
फिनिक्स पलासियो मॉल में हुआ ड्रोन शो।
फिनिक्स पलासियो मॉल में हुआ ड्रोन शो।
फिनिक्स पलासियो मॉल में हुआ ड्रोन शो।
फिनिक्स पलासियो मॉल में हुआ ड्रोन शो।
फिनिक्स पलासियो मॉल में हुआ ड्रोन शो।
फिनिक्स पलासियो मॉल में हुआ ड्रोन शो।
फिनिक्स पलासियो मॉल में हुआ ड्रोन शो।
फिनिक्स पलासियो मॉल में हुआ ड्रोन शो।
फिनिक्स पलासियो मॉल में हुआ ड्रोन शो।
फिनिक्स पलासियो मॉल में हुआ ड्रोन शो।
फिनिक्स पलासियो मॉल में हुआ ड्रोन शो।
फिनिक्स पलासियो मॉल में हुआ ड्रोन शो।
फिनिक्स पलासियो मॉल में हुआ ड्रोन शो।
फिनिक्स पलासियो मॉल में हुआ ड्रोन शो।
फिनिक्स पलासियो मॉल में हुआ ड्रोन शो।
फिनिक्स पलासियो मॉल में हुआ ड्रोन शो।