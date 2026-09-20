Lucknow News: छह घंटे बिजली गुल, उपभोक्ता परेशान
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:22 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:22 AM IST
विज्ञापन
माल। उपकेंद्र से पोषित पंचायत भवन माल के 400 केवीए और बाजार से जुड़े 250 केवीए परिवर्तक से जुड़े करीब 200 उपभोक्ताओं को शनिवार को छह घंटे बिजली संकट का सामना करना पड़ा। सुबह 10:45 बजे से शाम 4:45 बजे तक आपूर्ति बाधित रहने से लोग बिजली के साथ पानी के लिए भी परेशान रहे। अवर अभियंता राजकुमार ने बताया कि जर्जर केबल बदलने और केबल का डबल सर्किट डालने का काम किया जा रहा था। काम पूरा होने के बाद शाम 4:45 बजे आपूर्ति बहाल कर दी गई।
विज्ञापन