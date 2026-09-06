फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Six accused arrested for smuggling codeine-based syrups and other narcotic drugs

Lucknow News: कोडिन युक्त सिरप व अन्य नशीली दवाओं की तस्करी के छह आरोपी गिरफ्तार

Sun, 06 Sep 2026 02:22 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Sun, 06 Sep 2026 02:22 AM IST
विज्ञापन
Six accused arrested for smuggling codeine-based syrups and other narcotic drugs
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी।
सरोजनीनगर। ट्रांसपोर्टनगर स्थित कन्हैया फार्मा के गोदाम पर तीन सितंबर को एएनटीएफ ऑपरेशनल यूनिट ने छापा मारा। टीम को कोडिन युक्त सिरप सहित 71.44 लाख रुपये की नशीली दवाएं मिलीं। पुलिस ने मौके से इनकी तस्करी करने के छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
विज्ञापन

एएनटीएफ यूनिट के प्रभारी दरोगा सूरज सिंह के मुताबिक, उन्हें दो सितंबर को सूचना मिली थी कि ट्रांसपोर्टनगर में बड़ी मात्रा में नशीली दवाओं का अवैध कारोबार होने वाला है। टीम ने निगरानी शुरू कर दी। तीन सितंबर को औषधि निरीक्षकों के साथ टीम छानबीन कर रही थी। एक मकान के सामने गोदाम में कुछ लोग कार्टूनों को बोरियों में छिपाते दिखे। पुलिस ने घेराबंदी कर अमीनाबाद के मकबूलगंज निवासी किशन वासवानी, कानपुर देहात के राजपुर निवासी समीर अहमद और मदेयगंज में खदरा स्थित अलीपुर बड़ी पकड़िया निवासी शाद इरशाद को पकड़ा। किशन और समीर के पास से 16 कार्टूनों में 9.60 लाख अल्प्राजोलम टैबलेट मिलीं। शाद इरशाद के पास से 11 कार्टून बरामद हुए। इनमें 1.20 लाख ट्रामाडोल कैप्सूल और 720 बोतल ऑनेरेक्स कोडिन युक्त कफ सिरप मिला।
विज्ञापन

पूछताछ में किशन और समीर ने आशियाना के सेक्टर-एम निवासी कन्हैया फार्मा के संचालक उमेश कुमार का नाम बताया। इसके बाद टीम ने उमेश को हिरासत में लिया। उमेश ने आजमगढ़ के के बरदा सतेंद्र सिंह की फर्म के कागजात से खरीद-बिक्री की जानकारी दी। इसके बाद सतेंद्र को भी गिरफ्तार किया गया। कन्हैया फार्मा की जांच में प्राक्सीमिक्स स्पास की 1,116 बॉक्स नशीली दवा भी मिली।
विज्ञापन
विज्ञापन

दरोगा सूरज सिंह के मुताबिक, फर्म संचालक दवाओं के क्रय-विक्रय के संतोषजनक अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सका, इसलिए कन्हैया फार्मा को सील कर दिया गया। शाद इरशाद से दोबारा पूछताछ में आलमनगर के भपटामऊ निवासी विशाल चौरसिया का नाम सामने आया। इसके बाद उसे भी पकड़ा गया। उसके कब्जे से मोबाइल, तीन हजार रुपये, पैन कार्ड और दो डेबिट कार्ड बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक, विशाल ने शाद को नशीली दवाओं की सप्लाई करना स्वीकार किया। जांच में अन्य सप्लायरों के नाम भी सामने आए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed