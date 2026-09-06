Lucknow News: बीकॉम ऑनर्स में दोगुनी हुईं सीटें
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 02:23 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 02:23 AM IST
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लखनऊ। बीबीएयू में बीकॉम (ऑनर्स) कोर्स की सीटें दोगुनी हो गई हैं। इस कोर्स में अब 90 की बजाय 180 विद्यार्थी प्रवेश ले सकेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से शैक्षणिक सत्र 2026-27 से सीटें बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह निर्णय विद्यार्थियों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को देखते हुए लिया गया है। प्रवेश से संबंधित जानकारी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.bbau.ac.in पर उपलब्ध कराई जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी वेबसाइट से ही प्रवेश से संबंधित दिशानिर्देश देख सकते हैं। साथ ही विभाग से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
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