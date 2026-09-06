Lucknow News: केजीबीवी में बेटियों को मिलेगी यूनिक लॉगिन आईडी

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लखनऊ। उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) को बोर्ड के पोर्टल पर यूनिक लॉगिन आईडी और पासवर्ड आवंटित होगा। इससे प्रधानाचार्य माध्यमिक स्तर की बालिकाओं का ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन आसानी से कर सकेंगी। संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉ. प्रदीप कुमार ने लखनऊ मंडल के जिलों से केजीबीवी की सत्यापित जानकारी मांगी है। यह सूचना जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को देनी होगी। लखीमपुर खीरी को छोड़कर सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश जारी हुए हैं। उन्हें तीन दिन के भीतर माध्यमिक शिक्षा परिषद के प्रयागराज क्षेत्रीय कार्यालय को विद्यालयों की पूरी सूचना देनी है। मंडलीय विज्ञान प्रगति अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार ने बताया कि इस यूनिक आईडी से प्रधानाचार्य बालिकाओं का विवरण दर्ज कर सकेंगी। इससे बोर्ड परीक्षा और अन्य शैक्षणिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता व गति आएगी।