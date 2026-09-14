Lucknow News: राजधानी के माैसम में फिर से बदलाव की आहट

रविवार को दिन में धूप खिली और माैसम शुष्क रहा। दोपहर बाद बादलों की आवाजाही बढ़ी, लेकिन तापमान पर कोई खास असर नहीं पड़ा। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि मंगलवार को यहां बादलों की सक्रियता बढ़ने साथ ही हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। रविवार को अधिकतम तापमान 0.2 डिग्री की बढ़त के साथ 34 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं, न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री की बढ़त के साथ 26.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।