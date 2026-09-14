Lucknow News: राजधानी के माैसम में फिर से बदलाव की आहट
लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:34 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:34 AM IST
विज्ञापन
लखनऊ। राजधानी के माैसम में सोमवार से फाैरी ताैर पर बदलाव की आहट है। माैसम विभाग का कहना है कि देर शाम बादलों की सक्रियता बढ़ सकती है और मंगलवार को हल्की बारिश की परिस्थितियां बन सकती हैं।
रविवार को दिन में धूप खिली और माैसम शुष्क रहा। दोपहर बाद बादलों की आवाजाही बढ़ी, लेकिन तापमान पर कोई खास असर नहीं पड़ा। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि मंगलवार को यहां बादलों की सक्रियता बढ़ने साथ ही हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। रविवार को अधिकतम तापमान 0.2 डिग्री की बढ़त के साथ 34 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं, न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री की बढ़त के साथ 26.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
विज्ञापन
रविवार को दिन में धूप खिली और माैसम शुष्क रहा। दोपहर बाद बादलों की आवाजाही बढ़ी, लेकिन तापमान पर कोई खास असर नहीं पड़ा। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि मंगलवार को यहां बादलों की सक्रियता बढ़ने साथ ही हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। रविवार को अधिकतम तापमान 0.2 डिग्री की बढ़त के साथ 34 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं, न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री की बढ़त के साथ 26.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
विज्ञापन