Lucknow News: 80 से अधिक बुनकरों के उत्पादों का प्रदर्शन
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:44 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:44 AM IST
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लखनऊ। कैसरबाग स्थित सफेद बारादरी में शनिवार से न्यू क्राफ्ट सिल्क इंडिया प्रदर्शनी-2026 का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की पत्नी व समाज सेविका नम्रता पाठक ने किया। इस दौरान केक काटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया गया। कार्यक्रम में अंकुर गुप्ता, रत्नागिरी सेवा संस्थान के संस्थापक एवं अध्यक्ष शक्ति बाजपेई आदि मौजूद रहे। प्रदर्शनी में लखनऊ, बनारस समेत ओडीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों से आए 80 से अधिक मास्टर बुनकरों की ओर से तैयार किए गए सिल्क और कॉटन हैंडलूम उत्पादों का संग्रह प्रदर्शित किया गया है। बनारसी, चंदेरी, कांजीवरम और टसर सिल्क के साथ कश्मीरी प्योर क्रेप साड़ियां, सिल्क मार्क अप्रूव्ड साड़ियां और आधुनिक डिजाइन के परिधान आकर्षण का केंद्र रहे। आयोजक मानस आचार्य और जावेद मकसूद ने बताया कि प्रदर्शनी का उद्देश्य बुनकरों को सीधे ग्राहकों तक पहुंचने का मंच देना है। भारतीय हस्तकरघा परंपरा को बढ़ावा देना है।
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