बाराबंकी: निर्माणाधीन फैक्टरी के गड्ढे में डूबकर दो किशोरों की मौत, तीसरा लापता

बाराबंकी के कुर्सी के बैना टीकाहार गांव में रविवार शाम निर्माणाधीन फैक्टरी परिसर में खोदे गए गड्ढे में भरे पानी में नहाते वक्त दो किशोरों की डूबकर मौत हो गई, जबकि तीसरा किशोर पानी में लापता है। पुलिस टीम मौके पर है।

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पुलिस के अनुसार गांव के बाहर फैक्टरी की दीवार का निर्माण चल रहा है। परिसर में मिट्टी की पिटाई के लिए करीब 100 मीटर व्यास का गड्ढा खोदा गया था, जिसमें बारिश का पानी भर गया था। रविवार को गांव निवासी रामशंकर का पुत्र सुमित (15), गुड्डू का पुत्र दुर्गेश (15) और धर्मराज का पुत्र दिव्यांश (12) गड्ढे में भरे पानी में नहाने लगे। कुछ अन्य बच्चे भी पास में खड़े थे।नहाते समय अचानक तीनों किशोर गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। बच्चों ने शोर मचाया तो फैक्टरी में काम कर रहे मजदूर मौके पर पहुंचे और सुमित और दुर्गेश को निकाला मगर दोनों की मौत हो चुकी थी। सीओ जगत कनौजिया ने बताया कि तीसरे बच्चे की तलाश जारी है।