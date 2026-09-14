Lucknow News: हरतालिका तीज पर सजीं दुकानें, मेहंदी-मेकअप की बढ़ी मांग

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अमीनाबाद, निशातगंज और चौक बाजार में महिलाओं ने जमकर खरीदारी की। अमीनाबाद के कपड़ा व्यापारी यश ने बताया कि 1500 से 2500 रुपये तक की हरे, लाल और मैरून रंग की साड़ियों की मांग अधिक रही। जयपुरी और फैंसी जरी वाले लहंगे भी पसंद किए गए। एक से ढाई हजार रुपये तक के कॉटन और सिल्क के सूट खरीदे गए। महिलाओं ने चूड़ी, बिंदी, सिंदूर समेत पूजन सामग्री भी खरीदी।मेहंदी के लिए 1200 रुपये तक खर्चव्रत रखने वाली महिलाओं ने रविवार को हाथों में मेहंदी लगवाई। मेकअप आर्टिस्ट एकता ने बताया कि करीब 20 महिलाओं ने एडवांस बुकिंग कराई है। मेहंदी के लिए 300 से 1200 रुपये तक खर्च किए जा रहे हैं। वहीं, हल्के मेकअप का खर्च करीब 1500 रुपये है।