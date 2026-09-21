यूपी: सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी लखनऊ अग्निकांड की एसआईटी जांच रिपोर्ट, आग लगने से गई थी 15 की जान

अलीगंज अग्निकांड मामले की सुनवाई मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में है। इसमें अग्निकांड मामले को लेकर कराई गई एसआईटी जांच की रिपोर्ट भी वहां पर रखी जाएगी। अगस्त में हुई पहली सुनवाई के दौरान ही कोर्ट ने एसआईटी जांच की रिपेार्ट मांगी थी।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

रिपोर्ट का सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाना इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि एसआईटी जांच में कौन अफसर, इंजीनियर दोषी पाए गए हैं यह अब तक सामने नहीं आया है। कुल मिलाकर रिपोर्ट के बारे में शासन की ओर से अब तक कोई जानकारी साझा नहीं की गई थी।बीती 22 जून को अलीगंज के सेक्टर-डी में आवासीय भूखंड पर बने अवैध व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स में आग लगने से 15 लोगों की जान गई थी। इस घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की टीम पांच सितंबर को शहर में सर्वे को आई थी। टीम छह सितंबर को वापस चली गई थी। इस दौरान टीम ने अलीगंज की चिन्हित 51 अवैध इमारतों के अलावा गोमती नगर इलाके की इमारतों को भी मौके पर जाकर देखा था।टीम ने यहां पर जो देखा है उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट दी। उसी के आधार पर अब सुनवाई होगी। अलीगंज मामले की यह सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लोकनाथन बनाम तमिलनाडु राज्य सरकार केस के साथ ही चल रही है। करीब एक महीने पहले दिल्ली के सत्य निकेतन में एक पीजी हॉस्टल की पांच मंजिला इमारत ढहने से बाद कई छात्रों की मौत हुई है। अब इस मामले के साथ ही पहले से चल रही जनहित याचिका लोकनाथन बनाम तमिलनाडु राज्य सरकार को जोड़ दिया गया है।