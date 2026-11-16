Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Sharda Canal water has arrived; Kathauta Lake will begin filling from today.

Lucknow News: शारदा नहर का पानी पहुंचा, आज से भरेगी कठौता झील

Mon, 16 Nov 2026 02:33 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 02:33 AM IST
विज्ञापन
Sharda Canal water has arrived; Kathauta Lake will begin filling from today.
कठौता झील।
लखनऊ। शारदा नहर का पानी तीसरे जलकल तक पहुंचने के बाद इंदिरानगर और गोमतीनगर में जलापूर्ति सामान्य हो गई है। पानी की कमी के चलते इन इलाकों में की जा रही चार घंटे की कटौती बंद कर दी गई है। अब सोमवार से जलकल विभाग कठौता झील को भरने का काम शुरू करेगा।
विज्ञापन


जलकल विभाग जोन चार के अधिशासी अभियंता ओम प्रकाश ने बताया कि शनिवार को नहर का पानी गोमतीनगर स्थित तीसरे जलकल तक पहुंच गया। इसके बाद नहर के पानी को सीधे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाकर आपूर्ति शुरू कर दी गई। शुरुआती दौर में उन टंकियों और भूमिगत जलाशयों को भरा गया, जिनमें पानी का स्तर काफी कम हो गया था। अब इनके भर जाने के बाद सोमवार से आपूर्ति के साथ कठौता झील में भी पानी भरने का काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कठौता झील करीब 17 फीट गहरी है। इसे पूरी तरह भरने में 15 से 20 दिन का समय लगेगा। एक महीने तक शारदा नहर बंद रहने के कारण झील पूरी तरह खाली हो गई थी।

कठौता झील।

कठौता झील।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed