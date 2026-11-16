Lucknow News: सिटी में आज

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32वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान का आयोजन भाषा विश्वविद्यालय में सुबह 10 बजे।32वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की ओर से माध्यमिक विद्यालयों की जिलास्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी आईआईएम रोड स्थित भाषा विश्वविद्यालय के परिसर में सुबह 11 बजे।अभिनंदन समारोहभाजपा प्रदेश कार्यसमिति में सदस्य बनाए जाने पर चौक के निवासियों की ओर से अभिषेक खरे व अमित टंडन का अभिनंदन समारोह चौक के जुगल किशोर मैरिज हाॅल में शाम 7 बजे।कॉन्फ्रेंसमाइक्रो फाइनेंस एसोसिएशन यूपी की ओर से राज्यस्तरीय कॉन्फ्रेंस गोमतीनगर के होटल ताज में सुबह 10:30 बजे।कवि सम्मेलनवंस मोर सीजन-चार के अंतर्गत कवि सम्मेलन की रिकाॅर्डिंग हजरतगंज में दूरदर्शन केंद्र के स्टूडियो-ए में सुबह 11:30 बजे।सम्मान समारोहभारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर महासभा की ओर से सम्मान समारोह हजरतगंज में महासभा परिसर में सुबह 11 बजे।प्रदर्शनीकलास्रोत आर्ट गैलरी की ओर से आर्ट प्रदर्शनी अलीगंज में नेहरू बाल वाटिका के पास आर्ट गैलरी परिसर में शाम 6 बजे।मंगल विहारपंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में मोक्ष कल्याणक संपन्न होने के बाद आचार्य सुबल सागर का मंगल विहार इंदिरानगर जैन मंदिर में सुबह 6 बजे।भजन संध्याभारतीय जन सेवा समिति की ओर से भजन संध्या व चित्रकला प्रतियोगिता राजाजीपुरम में टेंपो स्टैंड के समीप सीएमएस न्यू कैंपस में शाम 4 बजे।श्रद्धांजलि सभाभाकपा माले के संस्थापक सदस्य स्वदेश भट्टाचार्य की श्रद्धांजलि सभा कैसरबाग के गांधी भवन के विनोबा भावे सभागार में दोपहर 2 बजे।खेलविजय मर्चेंट ट्रॉफी के तहत मुकाबले का तीसरा दिन इकाना स्टेडियम में सुबह 9:30 बजे से।ऑल इंडिया केडी सिंह बाबू हॉकी प्रतियोगिता मो. शाहिद स्टेडियम में दोपहर एक बजे से।वीमेंस प्रो वॉलीबॉल लीग इकाना स्टेडियम के इंडोर हॉल में शाम पांच बजे से।