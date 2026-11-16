Lucknow News: गोमती किनारे उमड़ा श्रद्धा का सागर

लखनऊ। लोक आस्था के महापर्व छठ पर रविवार को गोमती के घाट श्रद्धा और उल्लास से सराबोर रहे। डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए दोपहर से ही व्रती महिलाओं और श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी। रंगों से सजी वेदियां, पूजन सामग्री से भरे दउरा और सूप व छठ गीतों की गूंज ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया।
लक्ष्मण मेला मैदान से लेकर कुड़ियाघाट, झूलेलाल घाट और मनकामेश्वर वाटिका तक छठ की छटा बिखरी रही। व्रती महिलाओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर परिवार की सुख-समृद्धि और संतान के मंगल की कामना की। घाटों पर उमड़ा जनसैलाब प्रकृति उपासना, लोकआस्था और सामाजिक समरसता की सदियों पुरानी परंपरा का साक्षी बना।
उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ होगा समापन
सोमवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ छठ महापर्व संपन्न होगा। लखनऊ में सूर्योदय सुबह 6:26 बजे होगा। अर्घ्य और प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रती महिलाएं 36 घंटे का निर्जला व्रत पूरा करेंगी। इस दिन वृद्धि योग और सर्वार्थ अमृत सिद्धि योग का संयोग भी बन रहा है।
महापर्व का छाया उल्लास लोकगीतों की बही बयार
गोमती तट पर रविवार को छठ के पारंपरिक गीतों और सूर्य उपासना के बीच महापर्व का उल्लास छाया रहा। अखिल भारतीय भोजपुरी समाज की ओर से लक्ष्मण मेला मैदान स्थित छठ पूजा घाट पर आयोजित समारोह का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर किया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। समारोह में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा, महापौर सुषमा खर्कवाल, विधान परिषद सदस्य मुकेश शर्मा और पवन सिंह चौहान, भाजपा महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी और नम्रता पाठक शामिल हुए। सभी ने श्रद्धालुओं को पर्व की शुभकामनाएं दीं। समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभुनाथ राय ने बताया कि संगठन पिछले 45 वर्षों से भोजपुरी भाषा, लोकसंस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के लिए काम कर रहा है।
मालिनी अवस्थी के गीतों पर झूमे श्रद्धालु
दो दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम में करीब 200 कलाकारों ने प्रस्तुतियां दीं। पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने पारंपरिक छठ गीतों और लोकगीतों से घाट को भक्तिमय कर दिया। भोजपुरी अभिनेता पंकज केसरी, मुंबई की गायिका हनी प्रिया और वाराणसी की लोक गायिका तनु प्रियंका सिंह ने भी गीत प्रस्तुत किए। सुनील सरगम ने बांसुरी वादन किया। इसके अलावा अवधेश, संतोष यादव, संतोष बनारसी, सुरेश कुशवाहा, एसपी चौहान, अंगद राम ओझा, आशा तिवारी, जया, दीपिका मिश्रा और डॉ. आभा दीक्षित ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं।
विभूतियां सम्मानित
समारोह में प्रशासन, पुलिस, चिकित्सा, संस्कृति, सामाजिक सेवा और पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान देने वाली हस्तियों को सम्मानित किया गया। इनमें अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात, प्रमुख सचिव पी गुरु प्रसाद, जिलाधिकारी विशाख जी, संयुक्त पुलिस आयुक्त बब्लू कुमार, विश्वभूषण मिश्र, लोहिया संस्थान के निदेशक डॉ. सीएम सिंह, नगर आयुक्त गौरव कुमार और पुलिस उपायुक्त अर्पित विजयवर्गीय शामिल रहे। पद्मश्री मालिनी अवस्थी, तनु प्रियंका सिंह, पंकज केसरी और हनी प्रिया को भी सम्मान मिला। आयोजन में अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभुनाथ राय, राष्ट्रीय महासचिव मनोज सिंह और राष्ट्रीय सचिव वेद प्रकाश राय की प्रमुख भूमिका रही। संचालन आत्मप्रकाश और मनीष पंडित ने किया।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
लखनऊ में छठ महापर्व पर गोमती के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।