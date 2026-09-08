Lucknow News: बारिश के बाद लगा भीषण जाम, रेंगते रहे वाहन

लखनऊ। राजधानी में सोमवार देर शाम हुई बारिश के बाद कैंट रोड और बांसमंडी चौराहे पर देर रात तक भीषण जाम लगा रहा। कई घंटे तक वाहन रेंगते रहे। एंबुलेंस भी जाम में फंसी रही। दोनों जगहों पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी नजर नहीं आए। बांसमंडी पर ट्रैफिक पुलिस बूथ खाली पड़ा रहा। काफी देर बाद 112 पीआरवी के पुलिसकर्मियों ने पहुंचकर यातायात सुचारु कराने की कोशिश की।

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