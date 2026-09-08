Lucknow News: ट्रेन से कटकर युवक की मौत

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इंस्पेक्टर सोबरन सिंह के मुताबिक, राहगीरों ने पुलिस को बताया कि राजकुमार रेलवे लाइन के किनारे बैठा था। इसी दौरान सीतापुर से गोमतीनगर जा रही पैसेंजर ट्रेन को देखकर वह अचानक पटरी के बीच पहुंच गया। ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इंस्पेक्टर ने बताया कि राजकुमार के परिजनों को सूचना दे दी गई है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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बख्शी का तालाब। इटौंजा रेलवे क्रॉसिंग पर सोमवार शाम करीब 7:30 बजे ट्रेन की चपेट में आने से करीब 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान चौगवां निवासी राजकुमार के रूप में हुई है।