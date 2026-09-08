Lucknow News: तेज रफ्तार ट्रक में फंसकर 15 मीटर घिसटा बाइक सवार, मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Tue, 08 Sep 2026 01:32 AM IST
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लखनऊ। पीजीआई के कल्ली पश्चिम इलाके में सोमवार सुबह तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बाइक सवार अनिल यादव (38) की मौत हो गई। हादसे के बाद उनकी बाइक ट्रक में फंस गई। अनिल करीब 15 मीटर तक सड़क पर घिसटते चले गए। इससे उनका शरीर क्षत-विक्षत हो गया और अंग सड़क पर बिखर गए।
आरोप है कि चालक ने ट्रक रोकने के बजाय उसकी रफ्तार बढ़ा दी। अनिल के ट्रक से अलग होने के बाद चालक ने उनका सिर कुचल दिया और मौके से भाग निकला। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर ट्रक और चालक की पहचान में जुटी है।
मोहनलालगंज के खुजौली निवासी अनिल के भाई अरविंद ने बताया कि अनिल बिजनौर स्थित एक फाइबर कंपनी में लोडिंग का काम करते थे। सोमवार सुबह करीब 9:30 बजे वह बाइक से काम पर जा रहे थे। उन्होंने हेलमेट नहीं लगाया था। ओमेक्स सिटी के पास पीछे से आए बेकाबू ट्रक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बाइक ट्रक में फंस गई। आरोप है कि चालक ने ट्रक रोकने के बजाय रफ्तार बढ़ा दी, जिससे अनिल काफी दूर तक घिसटते चले गए।
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हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने अनिल के पास मिले मोबाइल और दस्तावेज से उनकी पहचान की। इसके बाद परिजनों को सूचना दी गई। अनिल के परिवार में पत्नी रेनू और दो बेटे यश (14) व नैतिक (8) हैं। इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिंह ने बताया कि परिजनों की तहरीर मिलने पर चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।
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आरोप है कि चालक ने ट्रक रोकने के बजाय उसकी रफ्तार बढ़ा दी। अनिल के ट्रक से अलग होने के बाद चालक ने उनका सिर कुचल दिया और मौके से भाग निकला। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर ट्रक और चालक की पहचान में जुटी है।
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मोहनलालगंज के खुजौली निवासी अनिल के भाई अरविंद ने बताया कि अनिल बिजनौर स्थित एक फाइबर कंपनी में लोडिंग का काम करते थे। सोमवार सुबह करीब 9:30 बजे वह बाइक से काम पर जा रहे थे। उन्होंने हेलमेट नहीं लगाया था। ओमेक्स सिटी के पास पीछे से आए बेकाबू ट्रक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बाइक ट्रक में फंस गई। आरोप है कि चालक ने ट्रक रोकने के बजाय रफ्तार बढ़ा दी, जिससे अनिल काफी दूर तक घिसटते चले गए।
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हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने अनिल के पास मिले मोबाइल और दस्तावेज से उनकी पहचान की। इसके बाद परिजनों को सूचना दी गई। अनिल के परिवार में पत्नी रेनू और दो बेटे यश (14) व नैतिक (8) हैं। इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिंह ने बताया कि परिजनों की तहरीर मिलने पर चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।