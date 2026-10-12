आम आदमी को झटका: जन औषधि केंद्रों पर शुगर-बीपी समेत कई दवाएं 10 फीसदी महंगी, पढ़ें फार्मा कंपनियों का तर्क

यूपी में सस्ती दवाओं के लिए पहचाने जाने वाले प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर दवाएं 10% महंगी हो गई हैं। फार्मा कंपनियों के मुताबिक, कच्चे माल की लागत में वृद्धि और निर्माण खर्च बढ़ने के कारण कीमतें बढ़ानी पड़ी हैं।

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