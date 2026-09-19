Lucknow News: होटल में शोरूम कर्मी के शव के पास नहीं मिला दूसरा मोबाइल, जांच की मांग

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उन्होंने बताया कि विवेक के माता-पिता की काफी समय पहले मौत हो चुकी है। परिवार में सिर्फ विवेक की छोटी बहन सपना है। विवेक लखनऊ में रहता था और दो मोबाइल का इस्तेमाल करता था। इनमें से एक मोबाइल सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए था। उसने घरवालों को हजरतगंज स्थित एक शोरूम में काम करने की बात बताई थी। विवेक के नाम 3.50 लाख रुपये की एफडी थी, जिसे उसने कुछ समय पहले तुड़वा दिया था। अवधेश ने बताया कि बुधवार को उन्हें चिनहट पुलिस ने होटल में भतीजे के खुदकुशी करने की सूचना दी। पुलिस को सिर्फ वहीं मोबाइल मिला, जिससे भतीजा बात करता था। दूसरा होटल से गायब था।अवधेश के अनुसार, पुलिस ने बताया कि विवेक ने खुदकुशी से पहले एक युवती से बात की थी। पुलिस उसी युवती को लोहिया अस्पताल लेकर गई थी, जिसने विवेक की पहचान की। अवधेश ने चिनहट पुलिस से युवती से हुई बातचीत की जांच की मांग की है। इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र मिश्र ने बताया कि विवेक लखनऊ में कहां रहता था, यह घरवालों और पुलिस को नहीं पता। घरवालों ने लिखित शिकायत नहीं की है पर चाचा के कहने पर दूसरे मोबाइल की तलाश जारी है।