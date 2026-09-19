फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Second mobile phone not found near showroom employee's body in hotel, probe demanded

Lucknow News: होटल में शोरूम कर्मी के शव के पास नहीं मिला दूसरा मोबाइल, जांच की मांग

Sat, 19 Sep 2026 02:41 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Sat, 19 Sep 2026 02:41 AM IST
विज्ञापन
Second mobile phone not found near showroom employee's body in hotel, probe demanded
विवेक पांडेय की फाइल फोटो।
चिनहट। देवा रोड स्थित जश्न होटल में बुधवार को मिले शोरूम कर्मी विवेक पांडेय (32) के शव के पास पुलिस को उनका दूसरा मोबाइल नहीं मिला। यह बात विवेक के चाचा हरदोई के सिविल लाइंस निवासी अवधेश ने बताई। उन्होंने पुलिस से कॉल डिटेल जांचने की मौखिक मांग की है।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि विवेक के माता-पिता की काफी समय पहले मौत हो चुकी है। परिवार में सिर्फ विवेक की छोटी बहन सपना है। विवेक लखनऊ में रहता था और दो मोबाइल का इस्तेमाल करता था। इनमें से एक मोबाइल सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए था। उसने घरवालों को हजरतगंज स्थित एक शोरूम में काम करने की बात बताई थी। विवेक के नाम 3.50 लाख रुपये की एफडी थी, जिसे उसने कुछ समय पहले तुड़वा दिया था। अवधेश ने बताया कि बुधवार को उन्हें चिनहट पुलिस ने होटल में भतीजे के खुदकुशी करने की सूचना दी। पुलिस को सिर्फ वहीं मोबाइल मिला, जिससे भतीजा बात करता था। दूसरा होटल से गायब था।
विज्ञापन

युवती को लोहिया अस्पताल लेकर पहुंची थी पुलिस

अवधेश के अनुसार, पुलिस ने बताया कि विवेक ने खुदकुशी से पहले एक युवती से बात की थी। पुलिस उसी युवती को लोहिया अस्पताल लेकर गई थी, जिसने विवेक की पहचान की। अवधेश ने चिनहट पुलिस से युवती से हुई बातचीत की जांच की मांग की है। इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र मिश्र ने बताया कि विवेक लखनऊ में कहां रहता था, यह घरवालों और पुलिस को नहीं पता। घरवालों ने लिखित शिकायत नहीं की है पर चाचा के कहने पर दूसरे मोबाइल की तलाश जारी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed