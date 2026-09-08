Lucknow News: बीबीए-एलएलबी और बीबीए पर्यटन का सीट आवंटन जारी

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लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय ने स्नातक प्रवेश सत्र 2026-27 के तहत बीबीए-एलएलबी (इंटीग्रेटेड पांच वर्षीय) की आठवीं और बीबीए (टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी) की नौवीं सीट आवंटन सूची जारी कर दी है। विश्वविद्यालय की ओर से सात सितंबर को जारी सूचना में बताया गया कि रिक्त सीटों के सापेक्ष मेरिट के आधार पर सीट आवंटन किया गया है। विवि की वेबसाइट lkouniv.ac.in पर भी यूजी सीट आवंटन से संबंधित सूचनाएं जारी की जा रही हैं। अभ्यर्थी सात सितंबर को दोपहर दो बजे के बाद अपने एप्लीकेशन फॉर्म नंबर की सहायता से सीट आवंटन देख सकते हैं। आवंटित सीट स्वीकार करने वाले अभ्यर्थियों को आठ सितंबर की मध्यरात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन सीट कन्फर्मेशन फीस जमा करनी होगी। बीबीए (टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी) में विश्वविद्यालय ने 2026-27 सत्र के लिए 75 सीटें निर्धारित की हैं। सीट कन्फर्मेशन फीस जमा करने की अंतिम समय सीमा 8 सितंबर रात 12 बजे तक रहेगी। फीस जमा नहीं करने पर आवंटन प्रभावित हो सकता है।