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स्कूल बंद: यूपी में भारी बारिश के बीच इन जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित, आ गया आदेश; पढ़ें पूरा अपडेट

Mon, 31 Aug 2026 08:54 AM IST
Bhupendra Singh अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: Bhupendra Singh Updated Mon, 31 Aug 2026 08:54 AM IST
सार

यूपी में भारी बारिश के बीच इन जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है। आगे पढ़ें पूरा अपडेट...

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School closures announced in several UP districts amidst heavy rainfall order issued read full update
UP School Closed - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और मौसम विभाग की चेतावनी के बीच बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए अमेठी में कक्षा आठ तक के सभी स्कूलों में सोमवार, 31 अगस्त को अवकाश घोषित किया गया है। वहीं, सुल्तानपुर में भी सोमवार को भारी बारिश की आशंका जताई गई है। यहां पर भी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। 

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अमेठी में डीएम के निर्देश पर स्कूल बंद 

जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में अत्यधिक वर्षा एवं मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए जिले में बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन सभी परिषदीय, मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त, सीबीएसई, आईसीएसई और अन्य बोर्ड से संचालित विद्यालयों में नर्सरी से कक्षा आठ तक के विद्यार्थियों के लिए 31 अगस्त को अवकाश घोषित किया गया है।

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FLN प्रशिक्षण रहेगा जारी 

अवकाश का आदेश विद्यार्थियों के लिए है। जिले के सभी विकासखंडों में पूर्व से चल रहे एफएलएन (FLN) प्रशिक्षण निर्धारित समय के अनुसार यथावत जारी रहेंगे। संबंधित अधिकारियों और विद्यालयों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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सुल्तानपुर में भारी बारिश की आशंका 

उधर, सुल्तानपुर में सोमवार को भारी बारिश की आशंका को लेकर प्रशासन सतर्क है। यहां भी कक्षा एक से आठ तक के बच्चों के लिए स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। खराब मौसम और बारिश को देखते हुए विद्यालयों में विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर विशेष सावधानी बरती जा रही है।

बारिश को लेकर प्रशासन अलर्ट

जिलों में बारिश और मौसम की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने लोगों से मौसम को देखते हुए सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है।

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