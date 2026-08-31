स्कूल बंद: यूपी में भारी बारिश के बीच इन जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित, आ गया आदेश; पढ़ें पूरा अपडेट

उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और मौसम विभाग की चेतावनी के बीच बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए अमेठी में कक्षा आठ तक के सभी स्कूलों में सोमवार, 31 अगस्त को अवकाश घोषित किया गया है। वहीं, सुल्तानपुर में भी सोमवार को भारी बारिश की आशंका जताई गई है। यहां पर भी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है।

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अमेठी में डीएम के निर्देश पर स्कूल बंद जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में अत्यधिक वर्षा एवं मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए जिले में बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन सभी परिषदीय, मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त, सीबीएसई, आईसीएसई और अन्य बोर्ड से संचालित विद्यालयों में नर्सरी से कक्षा आठ तक के विद्यार्थियों के लिए 31 अगस्त को अवकाश घोषित किया गया है। विज्ञापन FLN प्रशिक्षण रहेगा जारी अवकाश का आदेश विद्यार्थियों के लिए है। जिले के सभी विकासखंडों में पूर्व से चल रहे एफएलएन (FLN) प्रशिक्षण निर्धारित समय के अनुसार यथावत जारी रहेंगे। संबंधित अधिकारियों और विद्यालयों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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