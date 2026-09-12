Lucknow News: संत आसूदाराम का निर्वाण महोत्सव 23 से
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:36 AM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:36 AM IST
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लखनऊ। संत बाबा आसूदाराम राम साहिब का 66वां निर्वाण महोत्सव 23 सितंबर से मनाया जाएगा। यह चार दिवसीय महोत्सव आलमबाग स्थित शिव शांति संत आसूदाराम आश्रम में होगा। साथ ही संत बाबा साईं चांडूराम साहिब का प्रथम निर्वाण दिवस भी मनाया जाएगा। आश्रम के सेवादार ओमप्रकाश ओमी ने बताया कि संत आसूदाराम का चालीहा महोत्सव 14 अगस्त से देश के कई राज्यों में चल रहा है। इसका समापन 22 सितंबर को आश्रम में होगा। निर्वाण महोत्सव जुगल जोड़ी सरकार के साई मोहनलाल और साई हरीश लाल के सानिध्य में प्रारंभ होगा। संत बाबा आसूदाराम सेवा समिति के राष्ट्रीय महासचिव राजकुमार पंजवानी ने बताया कि महोत्सव में देश के कोने-कोने से हजारों श्रद्धालु आश्रम पहुंचेंगे। यहां भजन, सत्संग के अलावा सिंधियत पर बैठक, सेमिनार और सम्मेलन आयोजित कर चर्चा होगी।
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