फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Saints conveyed the message of humanity and unity to the world; Anup Jalota sang bhajans.

Lucknow News: संतों ने दिया दुनिया को मानवता और एकता का संदेश, अनूप जलोटा ने गाए भजन

Sat, 26 Sep 2026 02:42 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:42 AM IST
विज्ञापन
Saints conveyed the message of humanity and unity to the world; Anup Jalota sang bhajans.
संतों ने दिया दुनिया को मानवता और एकता का संदेश, अनूप जलोटा ने गाए भजन
लखनऊ। संतों ने श्रद्धालुओं को मानवता, भाईचारे और परिवार में एकता का संदेश दिया। हमेशा देश-दुनिया को मानवता और एकजुटता का पाठ पढ़ाया है। ये बातें वीआईपी रोड स्थित संत बाबा आसूदाराम आश्रम में चल रहे 66वें महोत्सव के तीसरे दिन शुक्रवार को हरिद्वार से आए स्वामी डॉ. गंगादास उदासीन ने कहीं। अमरावती के साईं राजेश लाल, अहमदाबाद के साईं जगदीश लाल, जलगांव के साईं देवी लाल, रायपुर के साईं जल मसंद और अयोध्या के महंत गणेश दास ने भी प्रवचन दिए। आश्रम के साईं मोहनलाल और साईं हरीशलाल ने श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया। तीसरे दिन अखंड पाठ साहिब का समापन और अरदास हुई। भजन सम्राट अनूप जलोटा ने भजनों से माहौल को भकि्तमय कर दिया। सेवादार ओमप्रकाश ओमी ने बताया कि शनिवार को सुबह छह बजे झोली फैलाकर (पल्लव साहिब) महोत्सव का समापन होगा। यह सिंध की प्राचीन परंपरा है। सिंधी गायकों ने धार्मिक भजनों के माध्यम से संत बाबा आसूदाराम को याद किया। गुरु माता दयाली देवी मंडल की ओर से लगातार दूसरे दिन रक्तदान शिविर लगाया गया। अमर शहीद संत कंवरराम साहिब मिशन की राष्ट्रीय बैठक में सामाजिक और धार्मिक प्रस्ताव पारित किए गए। महोत्सव में मोहन दास लधानी, वीरेंद्र खत्री, नानक चंद लखमानी, किशन लाल, विवेक लधानी, डॉ. अनिल चंदानी, भगवान दास, सतेंद्र भवनानी आदि मौजूद रहे।

संतों ने दिया दुनिया को मानवता और एकता का संदेश, अनूप जलोटा ने गाए भजन

संतों ने दिया दुनिया को मानवता और एकता का संदेश, अनूप जलोटा ने गाए भजन

संतों ने दिया दुनिया को मानवता और एकता का संदेश, अनूप जलोटा ने गाए भजन

संतों ने दिया दुनिया को मानवता और एकता का संदेश, अनूप जलोटा ने गाए भजन

संतों ने दिया दुनिया को मानवता और एकता का संदेश, अनूप जलोटा ने गाए भजन

संतों ने दिया दुनिया को मानवता और एकता का संदेश, अनूप जलोटा ने गाए भजन

संतों ने दिया दुनिया को मानवता और एकता का संदेश, अनूप जलोटा ने गाए भजन

संतों ने दिया दुनिया को मानवता और एकता का संदेश, अनूप जलोटा ने गाए भजन

संतों ने दिया दुनिया को मानवता और एकता का संदेश, अनूप जलोटा ने गाए भजन

संतों ने दिया दुनिया को मानवता और एकता का संदेश, अनूप जलोटा ने गाए भजन

संतों ने दिया दुनिया को मानवता और एकता का संदेश, अनूप जलोटा ने गाए भजन

संतों ने दिया दुनिया को मानवता और एकता का संदेश, अनूप जलोटा ने गाए भजन

संतों ने दिया दुनिया को मानवता और एकता का संदेश, अनूप जलोटा ने गाए भजन

संतों ने दिया दुनिया को मानवता और एकता का संदेश, अनूप जलोटा ने गाए भजन

संतों ने दिया दुनिया को मानवता और एकता का संदेश, अनूप जलोटा ने गाए भजन

संतों ने दिया दुनिया को मानवता और एकता का संदेश, अनूप जलोटा ने गाए भजन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed