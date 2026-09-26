Lucknow News: संतों ने दिया दुनिया को मानवता और एकता का संदेश, अनूप जलोटा ने गाए भजन

लखनऊ। संतों ने श्रद्धालुओं को मानवता, भाईचारे और परिवार में एकता का संदेश दिया। हमेशा देश-दुनिया को मानवता और एकजुटता का पाठ पढ़ाया है। ये बातें वीआईपी रोड स्थित संत बाबा आसूदाराम आश्रम में चल रहे 66वें महोत्सव के तीसरे दिन शुक्रवार को हरिद्वार से आए स्वामी डॉ. गंगादास उदासीन ने कहीं। अमरावती के साईं राजेश लाल, अहमदाबाद के साईं जगदीश लाल, जलगांव के साईं देवी लाल, रायपुर के साईं जल मसंद और अयोध्या के महंत गणेश दास ने भी प्रवचन दिए। आश्रम के साईं मोहनलाल और साईं हरीशलाल ने श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया। तीसरे दिन अखंड पाठ साहिब का समापन और अरदास हुई। भजन सम्राट अनूप जलोटा ने भजनों से माहौल को भकि्तमय कर दिया। सेवादार ओमप्रकाश ओमी ने बताया कि शनिवार को सुबह छह बजे झोली फैलाकर (पल्लव साहिब) महोत्सव का समापन होगा। यह सिंध की प्राचीन परंपरा है। सिंधी गायकों ने धार्मिक भजनों के माध्यम से संत बाबा आसूदाराम को याद किया। गुरु माता दयाली देवी मंडल की ओर से लगातार दूसरे दिन रक्तदान शिविर लगाया गया। अमर शहीद संत कंवरराम साहिब मिशन की राष्ट्रीय बैठक में सामाजिक और धार्मिक प्रस्ताव पारित किए गए। महोत्सव में मोहन दास लधानी, वीरेंद्र खत्री, नानक चंद लखमानी, किशन लाल, विवेक लधानी, डॉ. अनिल चंदानी, भगवान दास, सतेंद्र भवनानी आदि मौजूद रहे।

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