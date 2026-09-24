Lucknow News: ग्रीन गैस कंपनी का कर्मी बनकर 6.02 लाख रुपये ठगे

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बीएसएनएल से क्लर्क पद से सेवानिवृत्त देशराज सिंह के मुताबिक 20 सितंबर को उनके मोबाइल पर कॉल करने वाले ने खुद को ग्रीन गैस का कर्मचारी बताया। जालसाज ने कहा कि उनका बिल लंबित है और भुगतान करने के लिए मोबाइल में एप डाउनलोड करना होगा। बताया गया एप डाउनलोड करने के कुछ ही मिनट बाद देशराज सिंह के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के खाते से छह बार में कुल 6,02,540 रुपये निकल गए। इसका मेसेज मिलने पर पीड़ित ने तुरंत बैंक के टोलफ्री नंबर पर संपर्क कर खाता फ्रीज कराया। हालांकि, तब तक रकम निकल चुकी थी। बुजुर्ग ने साइबर हेल्पलाइन 1930, साइबर सेल और पुलिस से शिकायत की है। इंस्पेक्टर सुनील सिंह ने बताया कि आईटी एक्ट की धारा में एफआईआर दर्ज कर साइबर क्राइम सेल की मदद से जांच की जा रही है।

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तेलीबाग। ग्रीन गैस का बिल जमा कराने का झांसा देकर साइबर ठगों ने वृंदावन योजना निवासी बुजुर्ग के खाते से 6.02 लाख रुपये निकाल लिए। पीड़ित ने मंगलवार को पीजीआई थाने में एफआईआर दर्ज कराई है।