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Lucknow News: अनुबंधित बसों की मनमानी से बढ़ा हादसों का खतरा

Thu, 24 Sep 2026 02:23 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 02:23 AM IST
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Risk of accidents increases due to the arbitrary conduct of contracted buses.
बस।
लखनऊ। रोडवेज की अनुबंधित बसें यात्रियों और अन्य राहगीरों की जान के लिए खतरा बनती जा रही हैं। बीते दो माह में लखनऊ क्षेत्र में अनुबंधित बसों से कई हादसे हुए हैं। चार अलग-अलग हादसों में तीन यात्रियों और एक बच्चे की मौत हो चुकी है। हालिया हादसों की समीक्षा में बस चालकों की लापरवाही सामने आने के बाद रोडवेज प्रशासन ने बस मालिक, चालक और फोरमैन को नोटिस भेजकर जवाब-तलब किया है।
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बीते आठ अगस्त को आलमबाग डिपो की अनुबंधित बस संख्या यूपी-32 क्यूटी 3795 ने फतेहपुर सेमरपंहा के पास बाइक सवार को टक्कर मार दी थी। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई थी। 10 अगस्त को कैसरबाग डिपो की अनुबंधित बस यूपी-34 टी 9811 की सीतापुर के शिव धाम के पास बाइक सवार से टक्कर हो गई थी। इसमें बाइक सवार घायल हो गया था। वहीं, पहली सितंबर को कैसरबाग डिपो और बाराबंकी की अनुबंधित बसें आपस में टकरा गई थीं। हादसे में 14 यात्री घायल हुए थे, जबकि एक यात्री और पांच वर्षीय बच्चे की मौत हो गई थी।
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हाल ही में फतेहपुर डिपो की अनुबंधित बस से मोहनलालगंज में हुए हादसे के बाद भी बस चालकों की लापरवाही का मामला सामने आया। बुधवार को क्षेत्रीय प्रबंधक ने अनुबंधित बसों से होने वाले हादसों की समीक्षा की। इसमें लापरवाही मिलने पर संबंधित बस मालिक, चालक और फोरमैन को नोटिस जारी किया गया।
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13 बिंदुओं पर मरम्मत की जिम्मेदारी फोरमैन की
अनुबंधित बसों की जांच 13 बिंदुओं पर की जाती है। इसकी जिम्मेदारी फोरमैन की होती है। जांच में बस फिट पाए जाने के बाद ही उसे रूट पर भेजा जाता है। क्षेत्रीय प्रबंधक विमल राजन ने बताया कि लखनऊ परिक्षेत्र में 450 से अधिक अनुबंधित बसें संचालित हैं। मरम्मत में लापरवाही से हादसा होने पर फोरमैन की जिम्मेदारी तय होगी।
अनुबंधित बस ऑपरेटर एसोसिएशन के महासचिव अजीत सिंह ने बताया कि बसों की समय-समय पर सर्विस कराई जाती है। अचानक खराबी के कारण भी हादसे होते हैं। उन्होंने कहा कि अब 13 बिंदुओं पर जांच सख्ती से कराई जाएगी और लापरवाह चालकों को रूट से हटाया जाएगा।

रूट से हटाई बस
सोमवार को मोहनलालगंज में स्टीयरिंग फेल होने के मामले में फोरमैन से जवाब मांगा गया है। बस को रूट से हटा दिया गया है और मालिक को नोटिस भेजकर मरम्मत कराने के निर्देश दिए गए हैं।
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