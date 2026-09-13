Lucknow News: 17 मंडलों के 31 मेधावियों को पछाड़ रिदित ने मारी बाजी

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राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश (प्रयागराज) के सभागार में शुक्रवार को आयोजित संगोष्ठी में रिदित ने यह उपलब्धि हासिल की। वाराणसी मंडल की कक्षा नौ की छात्रा सान्या द्विवेदी ने दूसरा और कानपुर मंडल की दृष्टि नंदना ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय के मंडलीय विज्ञान प्रगति अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार ने बताया कि रिदित के उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी के लिए विशेष तैयारी कराई जा रही है। संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉ. प्रदीप कुमार ने कहा कि रिदित ने मंडल के सभी विद्यालयों के बच्चों के लिए नया उदाहरण पेश किया है।अब दिल्ली में दिखाएंगे प्रतिभाराज्य स्तर पर पहला स्थान हासिल करने के बाद रिदित का चयन 30 अक्तूबर को राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र, दिल्ली में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय विज्ञान संगोष्ठी के लिए हुआ है। वहां वह उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे।गोमतीनगर के स्टडी हॉल में पढ़ते हैं रिदित डॉ. दिनेश कुमार ने बताया कि रिदित गोमतीनगर स्थित स्टडी हॉल में कक्षा आठ में पढ़ते हैं। अपनी इस शानदार सफलता का श्रेय रिदित ने विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकों और माता-पिता के मार्गदर्शन को दिया है।