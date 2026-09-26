Lucknow News: बीमा कंपनी से सेवानिवृत्त अधिकारी से 40.75 लाख रुपये ठगे

विज्ञापन

इंस्पेक्टर साइबर क्राइम थाना आलोक राव ने बताया कि कुर्सी रोड निवासी शिव कुमार गौतम का आरोप है कि कुछ दिन पहले फेसबुक के माध्यम से उन्हें निवेश पर मोटा मुनाफा दिलाने का संदेश मिला। दिए गए नंबर पर संपर्क करने पर जालसाजों ने एक्सवेल ट्रेडिंग कंपनी की कई लुभावनी योजनाओं के बारे में बताया। जालसाजों ने उन्हें झांसे में लेकर निवेश के नाम पर कई बार में 40.75 लाख रुपये ऐंठ लिए। जालसाजों के बार-बार रुपये मांगने पर शिव कुमार को शक हुआ। उन्होंने अपने स्तर से छानबीन की तो पता चला कि उनके साथ ठगी हुई है। इंस्पेक्टर आलोक राव ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर धोखाधड़ी और आईटी एक्ट की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। पीड़ित से जिन खातों में रुपये ट्रांसफर कराए गए हैं, उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। संबंधित बैंक से जालसाजों के खातों की रिपोर्ट मांगी गई है।मोटे और गारंटीड रिटर्न के लालच में न पड़ें।निवेश करने से पहले कंपनी की जांच कर लें।जल्दबाजी में कहीं भी निवेश न करें।किसी अनजान ऐप के जरिये निवेश न करें। खासकर एपीके फाइल या लिंक से डाउनलोड कराए गए ऐप से बचें।ओटीपी और पासवर्ड किसी से साझा न करें।1930 पर तुरंत शिकायत करें।cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।साइबर क्राइम थाने, साइबर सेल या स्थानीय थाने में भी शिकायत जरूर करें।