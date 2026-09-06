Lucknow News: सेवानिवृत्त कर्मचारी सम्मानित, दो मृतक आश्रितों को मिला नियुक्ति पत्र

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सम्मानित होने वालों में लेखा विभाग के सहायक लेखाधिकारी अशोक कुमार सिंह, जोन-2 के गैंगमैन लक्ष्मण शाह, जोन-5 के पंप चालक जर्रार हुसैन, गैंगमैन महेश चंद्र और जोन-6 के सफाई कर्मचारी राजकुमार शामिल रहे। इस मौके पर जीएम जलकल कुलदीप सिंह, पार्षद संदीप शर्मा समेत विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। सम्मानित होने वालों में लेखा विभाग के सहायक लेखाधिकारी अशोक कुमार सिंह, जोन-2 के गैंगमैन लक्ष्मण शाह, जोन-5 के पंप चालक जर्रार हुसैन, गैंगमैन महेश चंद्र और जोन-6 के सफाई कर्मचारी राजकुमार शामिल रहे। इस मौके पर जीएम जलकल कुलदीप सिंह, पार्षद संदीप शर्मा समेत विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

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लखनऊ। जलकल विभाग के मुख्यालय ऐशबाग में सेवानिवृत्त हुए पांच कर्मचारियों को महापौर सुषमा खर्कवाल ने सम्मानित किया। उन्होंने 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लंबे सेवाकाल और विभाग के प्रति योगदान की सराहना की। साथ ही दो मृतक आश्रितों सरिता और राहुल गुप्ता को गैंगमैन पद पर नियुक्ति पत्र भी सौंपा।