Lucknow News: रामकी के कर्मचारी नाराज, 19 वार्डों से नहीं उठा कूड़ा

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कम वेतन देने और उत्पीड़न किए जाने का आरोप लगाने वाले कर्मचारी दो दिन से आंदोलन कर रहे हैं। पुरनिया ट्रांसफर स्टेशन के पास प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उनसे तय समय से अधिक काम कराया जाता है। हालांकि, हर महीने दो से तीन हजार रुपये कम वेतन दिया जाता है। इतना ही नहीं शिकायत करने पर सुनवाई के बजाय नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर काम पूरी तरह ठप कर देंगे।उधर, रामकी के प्रोजेक्ट हेड अभय रंजन ने बताया कि डोर-टू-डोर कलेक्शन करने वाले एक कर्मचारी ने कंपनी के ही कर्मी के साथ मारपीट की थी। उसे नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए बुलाया गया था। इसके विरोध में कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे थे। समझाने के बाद कर्मचारियों ने कूड़ा उठाना शुरू कर दिया। वेतन कटौती के आरोप पर उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की कॉस्ट टू कंपनी (सीटीसी) 14 हजार रुपये है और 12,500 रुपये का भुगतान होता है। बायोमीट्रिक उपस्थिति के आधार पर वेतन मिलता है।लापरवाही पर फिर लगा छह लाख का जुर्मानासफाई व्यवस्था में सुधार न होने पर नगर निगम ने रामकी कंपनी पर फिर छह लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। गोमतीनगर में जनेश्वर मिश्र पार्क, पुलिस मुख्यालय और लोहिया अस्पताल के आसपास एक सितंबर को किए गए निरीक्षण में नालियां कूड़े से पटी मिली थीं। इसके अलावा घाटों के किनारे कूड़े के ढेर थे और पर्याप्त कूड़ेदान भी नहीं मिले थे। सड़ रहे कूड़े से बदबू फैल रही थी। जोनल अधिकारी शिल्पा कुमारी ने बताया कि बार-बार चेतावनी के बावजूद सफाई व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ। जुर्माने की रकम कंपनी के अग्रिम बिल से काटी जाएगी।