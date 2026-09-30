यूपी: प्रदेश में युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का मौका, 520 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी; जानिए पूरा अपडेट

प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भर्ती का मौका आया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी एवं व्यायाम प्रशिक्षक के 412 पदों और खेल निदेशालय में उप क्रीड़ा अधिकारी समेत 108 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है।

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दोनों भर्तियों के विज्ञापन जारी होने के साथ ही आवेदन प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत जानकारी भी उपलब्ध करा दी गई है। अभ्यर्थी पदों की संख्या, शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, आवेदन शुल्क और अन्य जरूरी शर्तों की जानकारी विज्ञापन में देख सकते हैं। विज्ञापन



क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी और व्यायाम प्रशिक्षक के पदों पर भर्ती के जरिए कुल 412 रिक्तियां भरी जाएंगी। वहीं खेल निदेशालय में उप क्रीड़ा अधिकारी समेत विभिन्न पदों पर 108 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। चयन प्रक्रिया और आवेदन से जुड़ी अन्य जानकारी आयोग की ओर से जारी विज्ञापन में दी गई है। दोनों भर्तियों के विज्ञापन जारी होने के साथ ही आवेदन प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत जानकारी भी उपलब्ध करा दी गई है। अभ्यर्थी पदों की संख्या, शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, आवेदन शुल्क और अन्य जरूरी शर्तों की जानकारी विज्ञापन में देख सकते हैं।क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी और व्यायाम प्रशिक्षक के पदों पर भर्ती के जरिए कुल 412 रिक्तियां भरी जाएंगी। वहीं खेल निदेशालय में उप क्रीड़ा अधिकारी समेत विभिन्न पदों पर 108 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। चयन प्रक्रिया और आवेदन से जुड़ी अन्य जानकारी आयोग की ओर से जारी विज्ञापन में दी गई है।

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