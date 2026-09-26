फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Rajaram appointed BSP National Coordinator also entrusted with charge of several states

यूपी सियासत: राजाराम बने बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर, कई राज्यों का प्रभार भी सौंपा गया

Sat, 26 Sep 2026 08:02 PM IST
Bhupendra Singh अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: Bhupendra Singh Updated Sat, 26 Sep 2026 08:02 PM IST
सार

राजाराम को बसपा का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। उन्हें कई राज्यों का प्रभार भी सौंपा गया है। राजाराम इससे पहले भी पार्टी में राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। आगे पढ़ें पूरी खबर...

विज्ञापन
Rajaram appointed BSP National Coordinator also entrusted with charge of several states
बसपा सुप्रीमो मायावती। - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के निर्देश पर पूर्व राज्यसभा सांसद राजाराम को पार्टी का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। राजाराम पहले भी पार्टी में राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। अगस्त 2026 में उन्हें मध्य प्रदेश के साथ केरल, गुजरात और कर्नाटक का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया था।

विज्ञापन


राजाराम 2014 से 2020 तक उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य रहे। इससे पहले भी वह राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। पीआरएस के अनुसार उनके दूसरे कार्यकाल में राज्यसभा में उनकी उपस्थिति 89 प्रतिशत रही। पार्टी में उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर संगठनात्मक जिम्मेदारी दिए जाने के साथ कई राज्यों का प्रभार भी सौंपा गया है। 
विज्ञापन


बसपा में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले संगठन में लगातार बदलाव किए जा रहे हैं। जून और अगस्त 2026 में भी पार्टी ने कई पदाधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया था।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed