यूपी सियासत: राजाराम बने बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर, कई राज्यों का प्रभार भी सौंपा गया

बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के निर्देश पर पूर्व राज्यसभा सांसद राजाराम को पार्टी का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। राजाराम पहले भी पार्टी में राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। अगस्त 2026 में उन्हें मध्य प्रदेश के साथ केरल, गुजरात और कर्नाटक का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया था।

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राजाराम 2014 से 2020 तक उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य रहे। इससे पहले भी वह राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। पीआरएस के अनुसार उनके दूसरे कार्यकाल में राज्यसभा में उनकी उपस्थिति 89 प्रतिशत रही। पार्टी में उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर संगठनात्मक जिम्मेदारी दिए जाने के साथ कई राज्यों का प्रभार भी सौंपा गया है। विज्ञापन



बसपा में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले संगठन में लगातार बदलाव किए जा रहे हैं। जून और अगस्त 2026 में भी पार्टी ने कई पदाधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया था। राजाराम 2014 से 2020 तक उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य रहे। इससे पहले भी वह राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। पीआरएस के अनुसार उनके दूसरे कार्यकाल में राज्यसभा में उनकी उपस्थिति 89 प्रतिशत रही। पार्टी में उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर संगठनात्मक जिम्मेदारी दिए जाने के साथ कई राज्यों का प्रभार भी सौंपा गया है।बसपा में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले संगठन में लगातार बदलाव किए जा रहे हैं। जून और अगस्त 2026 में भी पार्टी ने कई पदाधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया था।

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