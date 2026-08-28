Lucknow News: राजधानी में फिलहाल थमेगी बारिश, बढ़ेगी गर्मी

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क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि शुक्रवार को भी बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है लेकिन अगले चार दिनों के लिए राजधानी में बारिश की गतिविधियां कमजोर पड़ेंगी। इसके साथ ही तापमान में बढ़ोतरी शुरू होगी। बृहस्पतिवार को लखनऊ का अधिकतम तापमान दो डिग्री की बढ़त के साथ 34.1 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहा। विज्ञापन

क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि शुक्रवार को भी बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है लेकिन अगले चार दिनों के लिए राजधानी में बारिश की गतिविधियां कमजोर पड़ेंगी। इसके साथ ही तापमान में बढ़ोतरी शुरू होगी। बृहस्पतिवार को लखनऊ का अधिकतम तापमान दो डिग्री की बढ़त के साथ 34.1 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहा।

लखनऊ। राजधानी में बृहस्पतिवार को दोपहर तक धूप- छांव का माैसम बना रहा। इसके बाद धूप खिली और हवा में नमी से उमस भरी गर्मी शुरू हो गई। माैसम विभाग का कहना है कि लखनऊ में फिलहाल कुछ दिनों के लिए मानसून के कमजोर पड़ने के संकेत हैं। अगले चार दिनों तक लखनऊ में भारी बारिश की चेतावनी नहीं है। बारिश थमने से अगले दो दिनों में अधिकतम तापमान में दो डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना है।