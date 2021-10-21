Lucknow News: स्वाइन फ्लू के दस नए मरीज मिले, 22 डिस्चार्ज
लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 12:33 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 12:33 AM IST
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लखनऊ। राजधानी में मंगलवार को स्वाइन फ्लू के दस नए मरीज मिले। इनमें से तीन भर्ती हैं। बाकी सात मरीज होम आइसोलेशन में हैं। डॉक्टरों की टीम इनकी निगरानी कर रही है। सीएमओ डॉ. एनबी सिंह का कहना है कि होम आइसोलेशन में रखे गए मरीजों के गंभीर लक्षण दिखने पर अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। डॉ. एनबी सिंह ने बताया कि अब तक भर्ती 27 संक्रमितों में से 22 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। तेज बुखार के साथ सीने में दर्द, बेहोशी, रक्तचाप कम होना, सांस फूलना, नाखूनों का नीला पड़ना या बलगम में खून आने जैसे लक्षण दिखाई देने पर मरीज की आरटीपीसीआर जांच कराई जानी चाहिए। मरीज को तत्काल अस्पताल में भर्ती करना चाहिए।
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