Lucknow News: तेज धूप के बाद बारिश ने दी राहत

लखनऊ। राजधानी में शनिवार को मौसम का अलग मिजाज देखने को मिला। सुबह तेज धूप के बाद दोपहर 12 बजे के आसपास झमाझम बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी। इसके बाद दिन में कई बार रुक-रुककर बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि लखनऊ में 13.6 मिमी बारिश हुई। अधिकतम तापमान 26.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13.6 डिग्री सेल्सियस रहा। रविवार को बादलों की आवाजाही के साथ मौसम सामान्य बना रहने की उम्मीद है। एक-दो दिन में तापमान धीरे-धीरे बढ़ने के आसार हैं।

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