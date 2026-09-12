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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Rain brings relief from humidity; chances of rain returning in two days.

Lucknow News: बारिश ने दिलाई उमस से राहत, दो दिन बाद फिर बन रहे आसार

Sat, 12 Sep 2026 02:24 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:24 AM IST
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Rain brings relief from humidity; chances of rain returning in two days.
लखनऊ में हुई बारिश।
लखनऊ। राजधानी में छिटपुट बारिश का सिलसिला लगातार चल रहा है। शुक्रवार को भी शहर के कई इलाकों में सुबह बारिश हुई, जिससे तापमान में आंशिक कमी महसूस की गई।
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शहर आलमबाग, कृष्णानगर, चारबाग, कैंट, आशियाना समेत कई इलाकों में सुबह 10 से 11 बजे तक तेज बारिश हुई। अन्य इलाकों में भी छिटपुट बारिश और बूंदाबांदी हुई। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार, शनिवार और रविवार को बारिश में कमी दर्ज की जाएगी, लेकिन सोमवार और मंगलवार को कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश की संभावना है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 32.2 और न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री दर्ज किया गया। जबकि एक दिन पहले अधिकतम तापमान 34.5 और न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री दर्ज किया गया था।

लखनऊ में हुई बारिश।

लखनऊ में हुई बारिश।

लखनऊ में हुई बारिश।

लखनऊ में हुई बारिश।

लखनऊ में हुई बारिश।

लखनऊ में हुई बारिश।

लखनऊ में हुई बारिश।

लखनऊ में हुई बारिश।

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