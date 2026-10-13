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Lucknow News: बाढ़ पीड़ितों के लिए लगे राहत शिविर में रेलकर्मियों ने दिया दान

Tue, 13 Oct 2026 04:07 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 04:07 PM IST
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railwaymen association

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लखनऊ। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के रेलकर्मियों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए दो दिवसीय राहत शिविर लगाया। इसमें करीब डेढ़ लाख रुपये की धनराशि सहायता के लिए जुटाई गई। शिविर में भोजन व राशन सामग्री वितरित की गई।

एनई रेलवे मेंस कांग्रेस के मंडल मंत्री राकेश चंद्र वर्मा के आह्वान पर यह पहल की गई। इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश पांडे और एनई रेलवे मेंस कांग्रेस के केंद्रीय अध्यक्ष सुभाष दुबे ने बताया कि डीआरएम गौरव अग्रवाल के सहयोग से अधिकारियों और कर्मचारियों ने दान दिया। से दान मांगा गया। फैजुल्लागंज के दाऊदनगर में लगे शिविर में भंडारा भी हुआ। यूनियन पदाधिकारियों ने नावों के माध्यम से 200 पीड़ित परिवारों तक राशन सामग्री पहुंचाई। इसमें आटा, चावल, आलू, अरहर, चना सहित ओडोमास, पानी की बोतलें, तेल, नमकीन आदि शामिल रहे।
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